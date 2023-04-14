  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/04/2023 16:53

【企業盈警】亞洲水泥（７４３）料今年首季純利按年跌７０％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈警，預期截至今年３月底止三個
月未經審核的權益持有人應佔利潤將較去年同期減少約７０％。集團認為上述預期減少主要由於
在此期間集團產品售價下降所致。（ａｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事14/04/2023
《神州經脈》內地獨董制改革　A股全周升0.3%　人幣創三周高
人氣文章財經熱話14/04/2023
【下周策略】郭思治：恒指企穩五大平均線上 下個目標先睇20750
人氣文章財經熱話14/04/2023
客量恢復理想　大行看好五一旅遊需求　三大航股吼位買入等起飛！
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】中銀香港：香港需完善金融基建以接通全球數字化經濟
人氣文章財經熱話14/04/2023
淘寶天貓業務拆3部門，按多元、品牌、超市「分家」
人氣文章香港要聞14/04/2023
【數字峰會】金管局：已向銀行發加密資產等指引　將密切關注情況
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金