【企業盈警】亞洲水泥（７４３）料今年首季純利按年跌７０％

《經濟通通訊社１４日專訊》亞洲水泥（００７４３）發盈警，預期截至今年３月底止三個

月未經審核的權益持有人應佔利潤將較去年同期減少約７０％。集團認為上述預期減少主要由於

在此期間集團產品售價下降所致。（ａｃ）

