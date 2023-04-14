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即市新聞

14/04/2023 16:46

《小傳日記》下星期就係上海車展，銷售數字好關鍵！

　　《小傳日記》上海車展下個星期二（１８日）就開幕，唔少牌子就會喺車展期間發表新車，
所以早排先會出現爭相減價清貨嘅情況，嚇到孖屐以為間間都去唔曬貨要劈價促銷，其實就係留
返啲庫存位畀新車，間間都嚴陣以待復常後嘅第一次車展。
　　其中大家最關注嘅ＢＹＤ（０１２１１）將會議喺車展出最新款ＳＵＶ，將會「王朝」系列
產品，車展前已經出定預告，不過「神龍見尾不見首」，ＢＹＤ只係公布咗車尾圖片，但係就被
人話似波子架Ｃａｙｅｎｎｅ　Ｃｏｕｐｅ，不過據講向後延伸嘅兩片式擾流尾翼、垂直式第三
煞車燈及車尾鏡頭就有啲唔同，詳情係點就是要下個禮拜先揭盅。
　　而吉利（００１７５）以及旗下極氪同Ｖｏｌｖｏ都重點推出新車，包括吉利銀河系列Ｌ７
、極氪ＺＥＥＫＲ　Ｘ以及Ｖｏｌｖｏ　ＥＸ９０，３架新車都電動車，可以見到吉利已經全面
力谷電動車，同ＢＹＤ嚟個７面大對決。
　　各大品牌蓄勢待發，相信定價方面都會焦點。之前減價戰令孖屐擔心新能源車嘅議價能力降
低，而今次車展新車點定價都會係決定最少上半年業績走向嘅關鍵。目前神州消費市場都正係復
甦當中，餐飲零售類公司都已經飲咗復甦頭啖湯，而第二波嘅復甦力量都仲未見得到。而車始終
都係高消費產品，各大品牌樣喺目前嘅情況爭取最大嘅利潤都係關鍵，而今次車展嘅銷售情況，
亦都係觀察消費市場復甦進度嘅一個指標，尤其如果細品牌都揾到啖飯食，咁樣車股就有望扭轉
近期嘅頹勢，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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