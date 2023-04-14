《小傳日記》下星期就係上海車展，銷售數字好關鍵！

《小傳日記》上海車展下個星期二（１８日）就開幕，唔少牌子就會喺車展期間發表新車，

所以早排先會出現爭相減價清貨嘅情況，嚇到孖屐以為間間都去唔曬貨要劈價促銷，其實就係留

返啲庫存位畀新車，間間都嚴陣以待復常後嘅第一次車展。

其中大家最關注嘅ＢＹＤ（０１２１１）將會議喺車展出最新款ＳＵＶ，將會「王朝」系列

產品，車展前已經出定預告，不過「神龍見尾不見首」，ＢＹＤ只係公布咗車尾圖片，但係就被

人話似波子架Ｃａｙｅｎｎｅ Ｃｏｕｐｅ，不過據講向後延伸嘅兩片式擾流尾翼、垂直式第三

煞車燈及車尾鏡頭就有啲唔同，詳情係點就是要下個禮拜先揭盅。

而吉利（００１７５）以及旗下極氪同Ｖｏｌｖｏ都重點推出新車，包括吉利銀河系列Ｌ７

、極氪ＺＥＥＫＲ Ｘ以及Ｖｏｌｖｏ ＥＸ９０，３架新車都電動車，可以見到吉利已經全面

力谷電動車，同ＢＹＤ嚟個７面大對決。

各大品牌蓄勢待發，相信定價方面都會焦點。之前減價戰令孖屐擔心新能源車嘅議價能力降

低，而今次車展新車點定價都會係決定最少上半年業績走向嘅關鍵。目前神州消費市場都正係復

甦當中，餐飲零售類公司都已經飲咗復甦頭啖湯，而第二波嘅復甦力量都仲未見得到。而車始終

都係高消費產品，各大品牌樣喺目前嘅情況爭取最大嘅利潤都係關鍵，而今次車展嘅銷售情況，

亦都係觀察消費市場復甦進度嘅一個指標，尤其如果細品牌都揾到啖飯食，咁樣車股就有望扭轉

近期嘅頹勢，請請！



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