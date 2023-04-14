【恒大困局】恒大地產下周開債券持有人會議，審議延期兌付利息

《經濟通通訊社１４日專訊》恒大地產集團昨日（１３日）發布公告稱，將於下周一、二

（４月１７－１８日）召開債券持有人會議，審議關於調整「２０恒大０５」債券利息兌付安排

的議案，申請將「２０恒大０５」債券於２０２１年１０月１９日至２０２３年４月１８日期間

的利息支付時間，調整至２０２４年４月１９日完成支付。（ｌｃ）

