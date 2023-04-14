【ＡＩ熱潮】金山辦公申請ｃｈａｔ系列商標

《經濟通通訊社１４日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，北京金山辦公軟件股份有限公司
（滬：６８８１１１）申請注冊多個「ｃｈａｔ 文檔」「ｃｈａｔ 演示」「ｃｈａｔ 表單
」「ｃｈａｔ Ｏｆｆｉｃｅ」「ｃｈａｔ ｅｖｅｒｙｔｈｉｎｇ」商標，國際分類為網站服
務，當前商標狀態均為申請中。
金山辦公目前升逾１％，金山軟件（０３８８８）跌２％。（ｃｔ）
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