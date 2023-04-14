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即市新聞

14/04/2023 12:16

【ＡＩ熱潮】騰訊雲發布面向大模型訓練超強算力集群，性能升３倍

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）在微信公眾號宣布，騰訊雲發布面向大模
型訓練的新一代ＨＣＣ（Ｈｉｇｈ－Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　
Ｃｌｕｓｔｅｒ）高性能計算集群，整體性能比過去提升了３倍。它搭載了ＮＶＩＤＩＡ　
Ｈ８００　Ｔｅｎｓｏｒ　Ｃｏｒｅ　ＧＰＵ，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支
撐。
　　騰訊稱，隨著算力需求的陡增，自己採購ＧＰＵ的價格昂貴，甚至有錢也買不到，給創業企
業、中小企業帶來很大壓力。新一代ＨＣＣ集群，能夠幫助在雲上訓練大模型，希望緩解他們的
壓力。
　　騰訊有訓練框架ＡｎｇｅｌＰＴＭ，對內支持了騰訊混元大模型的訓練，也已通過騰訊雲對
外提供服務。它在去年１０月，完成了首個萬億參數大模型訓練，並將訓練時間縮短８０％。
　　ＴＩ平台（一站式機器學習平台）擁有大模型能力和工具箱，能幫助企業根據具體場景，進
行精調訓練，提升生產效率，快速創建和部署ＡＩ應用。
　
＊自研芯片已經量產＊
　
　　騰訊並指，自研芯片已經量產，包括用於ＡＩ推理的紫霄芯片。它採用自研存算架構和自研
加速模塊，可以提供高達３倍的計算加速性能和超過４５％的整體成本節省。
　　總體而言，正以新一代ＨＣＣ為標誌，基於自研芯片、自研服務器等方式，軟硬一體，打造
面向ＡＩＧＣ的高性能智算網絡，持續加速全社會雲上創新。（ｃｔ）

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