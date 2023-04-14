【香港政情】大律師公會訪京團早上到訪最高人民檢察院

《經濟通通訊社１４日專訊》正在北京的大律師公會繼續第四日行程。訪京團早上到訪最高

人民檢察院，下午會與司法部及全國律師協會代表會面，明天（１５日）結束行程回港。

大律師公會昨（１３日）拜訪國務院港澳辦，公會主席杜淦堃引述港澳辦法律司官員表示，

法治是香港的金漆招牌，大律師應該守護，又希望他們更認識國情、國策及國法，盡力為國家貢

獻，雙方亦有談及《香港國安法》。（ｃｌ）

