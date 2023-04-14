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14/04/2023 10:33

【連環爆雷】瑞信聘請貝萊德協助出售結構性債券組合

　　《經濟通通訊社１４日專訊》知情人士透露，瑞信已聘請貝萊德協助出售其結構性債券組合

　　知情人士表示，貝萊德的金融市場諮詢集團在過去兩周一直在拋售證券，包括抵押貸款債券
、商業抵押債券和利基資產支持債務。此外，由汽車、信用卡、學生和飛機貸款或租賃支持的債
券也被列入待售證券清單，其中包括至少３億美元的債券。
　　貝萊德和瑞信的代表拒絕置評。（ｒｃ）

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