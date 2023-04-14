【外圍經濟】秘魯將指標利率維持在７﹒７５厘，符合市場預期

《經濟通通訊社１４日專訊》秘魯連續第三個月維持利率不變，頑固的通脹阻礙政策制定者

削減借貸成本以刺激放緩的經濟。

央行在周四（１３日）的會議上將指標利率維持在７﹒７５厘，與接受《彭博社》訪問的所

有１１名分析師預測一致。

根據國際貨幣基金組織的預測，秘魯今年經濟增長將從２０２２年的２﹒７％放緩至

２﹒４％。（ｒｃ）

