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14/04/2023 11:38

【外圍經濟】秘魯將指標利率維持在７﹒７５厘，符合市場預期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》秘魯連續第三個月維持利率不變，頑固的通脹阻礙政策制定者
削減借貸成本以刺激放緩的經濟。
　　央行在周四（１３日）的會議上將指標利率維持在７﹒７５厘，與接受《彭博社》訪問的所
有１１名分析師預測一致。
　　根據國際貨幣基金組織的預測，秘魯今年經濟增長將從２０２２年的２﹒７％放緩至
２﹒４％。（ｒｃ）

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