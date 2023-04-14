【外圍經濟】秘魯將指標利率維持在７﹒７５厘，符合市場預期

《經濟通通訊社１４日專訊》秘魯連續第三個月維持利率不變，頑固的通脹阻礙政策制定者
削減借貸成本以刺激放緩的經濟。
央行在周四（１３日）的會議上將指標利率維持在７﹒７５厘，與接受《彭博社》訪問的所
有１１名分析師預測一致。
根據國際貨幣基金組織的預測，秘魯今年經濟增長將從２０２２年的２﹒７％放緩至
２﹒４％。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港要聞14/04/2023
西九法院兩犯「掉包」案，潛逃男子昨晚油麻地落網
|國際動態14/04/2023
中俄外長會面談及烏克蘭問題，探討自貿區可行性
|財經熱話14/04/2023
藥明生物熱炒見逾一個月高 溫鋼城：北水連續淨流出需「走鬼」
|大行報告14/04/2023
【大行炒D乜】房企銷量回升物管股可以吼邊隻？一表睇晒大摩點評價
|香港政情14/04/2023
夏寶龍在李家超陪同下到九龍灣酒樓飲早茶
|國際動態14/04/2023
FBI拘21歲國民軍網絡專家，涉洩露烏克蘭機密
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰