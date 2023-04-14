【外圍經濟】美國按揭利率連續第五周下降，至６﹒２７厘

《經濟通通訊社１４日專訊》美國按揭利率連續第五周下降。房地美在聲明中表示，３０年
期固定貸款的平均利率為６﹒２７厘，低於上周的６﹒２８厘。
分析指，儘管最近利率有所下降，但今年在市場的旺季，買樓人士仍然面臨更高的借貸成本
和待售房屋短缺的問題。
目前，擁有６０萬美元按揭的借款人每月需還款約３７０２美元，比去年初多出約１１００
美元。（ｒｃ）
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