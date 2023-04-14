《國企紅籌》眾安在綫首季保費收入６０億人幣，同比升２１％

《經濟通通訊社１４日專訊》眾安在綫財產保險（０６０６０）公布，今年首季所獲得的原

保險保費收入總額約６０億元人民幣，比去年同期原保險保費收入總額約４９﹒５９億元人民幣

升約２０﹒９９％。（ｗｈ）

