中信銀行（００９９８）發金融債券，籌３００億人幣

《經濟通通訊社１４日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布，發行今

年金融債券（第一期），債券發行規模３００億元人民幣。

該集團指，品種為３年期固定利率債券，票面利率為２﹒７７％，債券募集資金將用於優化

中長期資產負債匹配結構、增加穩定中長期負債來源，並支持中長期資產業務的開展。（ｗｈ）

