小米集團（０１８１０）申請增設人民幣櫃台

《經濟通通訊社１４日專訊》小米集團－Ｗ（０１８１０）公布，昨天已提交有關增設人民

幣櫃台的申請，以支持聯交所引入港幣－人民幣雙櫃台模式計劃。

該集團指，Ｂ類普通股目前是在聯交所以港幣計價並交易，相信港幣－人民幣雙櫃台模式將

為股東及潛在投資者提供更多投資靈活性和股票流動性。根據聯交所公告，將適時公布港幣－人

民幣雙櫃台模式的開始日期及刊發雙櫃台證券的指定名單。（ｗｈ）

