【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒１５億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社１４日專訊》昨日（１３日）恒指低開３３１點，報１９９７７點。最高升

３４點報２０３４４點，最低跌４２４點報１９８８５點。恒指收報２０３４４點，升３４點或

０﹒１７％。

北水全日淨流入１１﹒１５億元，上日淨流出２﹒５６億元。北水淨買入最多的個股依次是

中國移動（００９４１）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次

是盈富基金（０２８００）、商湯（０００２０）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１０９９﹒９５億元增加１﹒８％。其中港股通成交３２８﹒１億元，佔總成交

２９﹒８％。



＊中移動籲防止生成虛假信息＊



中國移動通信聯合會元宇宙產業工作委昨日（１３日）聯合中國通信工業協會區塊鏈專業委

員會等，共同呼籲行業自律並對機構委員單位作出行業提示，提出要增強合規謹慎經營的理念，

全面提高風險管控水平；提供生成式人工智能服務應當真實準確客觀多樣，應採取相應措施防止

生成虛假信息，不得上傳或留存含有侵犯知識產權的內容，防止對類ＣｈａｔＧＰＴ等生成式人

工智能應用進行濫用，避免擾亂健康市場秩序。

中國移動升１﹒０７％報６５﹒９元，北水淨買入４﹒５億元；藥明生物升７﹒８１％報

５３﹒８５元，北水淨買入４﹒２億元；美團跌０﹒０８％報１３０﹒９元，北水淨買入２﹒２

億元。

盈富基金升０﹒１９％報２０﹒５６元，北水淨賣出５﹒９億元；商湯跌７﹒５９％報

２﹒９２元，北水淨賣出４﹒９億元；建設銀行跌０﹒１９％報５﹒２４元，北水淨賣出１﹒８

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） ４﹒５１

藥明生物 （０２２６９） ４﹒２３

美團 （０３６９０） ２﹒１７

中國海洋石油 （００８８３） １﹒５３

中國神華 （０１０８８） ０﹒５９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －５﹒８９

商湯 （０００２０） －４﹒８７

建設銀行 （００９３９） －１﹒８０

騰訊控股 （００７００） －０﹒２８

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