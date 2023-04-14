《日入而息》軟銀減持商湯套現１﹒４億，港股全周升１０７點

《今天重點》

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軟銀減持商湯（０００２０）５０００萬股，套現１﹒３９億元

淘寶天貓業務拆３部門，按多元、品牌、超市「分家」

恒大旗下恒大地產集團尋求境內債券延期付息；恒大地產下周開債券持有人會議，審議延期兌付

利息；據報恒大汽車（００７０８）尋求新資金遇冷鋒，投資者憂牌照轉讓困難

傳融信中國（０３３０１）擬將境內債券最多展期四年

陳茂波稱港金融科技公司逾８００家，金融科技大有可為；孫東稱暫無意將ＣｈａｔＧＰＴ列應

用程式在政府使用

夏寶龍在李家超陪同下到九龍灣酒樓飲早茶；夏寶龍午後晤法律界，稍後在中聯辦見港區人大及

政協；夏寶龍探訪深水埗地區康健中心及康齡社區服務中心；夏寶龍在終審法院逗留約兩小時後

離去

易綱會見日本及奧地利央行行長等交換意見

人行例會表示精準有力實施穩健貨幣政策，努力支持民企

賀一誠冀「１＋４」多元產業細化方案６月推出；賀一誠料２０２５年實現琴澳金融服務一體化

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《即日市況》

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恒指全日高收９４點報２０４３８，中芯抽升逾７％，宏橋漲近６％

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒６％逾９個月高，外資流入６４億撐場

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《美元匯價》

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美元１００關口應該有一定承接

歐元最新報１﹒１０６２╱６３，日圓最新報１３２﹒４６╱４７

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《公司業績》

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太和控股（００７１８）去年虧損擴至１４﹒５５億元，不派息

太和控股（００７１８）已刊發全年業績，今午復牌

信利國際（００７３２）變更為每年兩次的財務業績報告

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《公司資訊》

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恒生（０００１１）下周一起調整分行營業時間

淘寶天貓業務拆３部門，按多元、品牌、超市「分家」

恒地（０００１２）啟德天瀧接獲２００查詢，約一半來自內地客

新地（０００１６）白石角新盤標準單位設９戶型，實用２１７呎起

「美團企業版」正式發布，未來五年冀助十萬企業節省百億成本

中廣核新能源（０１８１１）３月完成發電量１７６０吉瓦時，按年減少７﹒９％

盛業（０６０６９）間接附屬出售應收帳款，料收益約３６０萬元人民幣

匯控（００００５）計劃招募３０名私人銀行家，拓展印度財富管理業務

吉利（００１７５）旗下極氪與英特爾簽署備忘錄，擬在汽車硬件等方面探索合作

軟銀減持商湯（０００２０）５０００萬股，套現１﹒３９億元

中駿集團（０１９６６）今償還２０２３年到期７﹒２５％優先票據

Ｗｅｂｂ減持愛高集團（００３２８）３３０萬股，持股降至４﹒６５％

中國鑄晨８１（００８１０）公司股份價格及成交量近期出現波動

潤中國際（００２０２）完成出售黑龍江國中

中電（００００２）藍清稱香港畢業生有優勢「執生能力強」，國際視野闊

周大福（０１９２９）上季零售值按年增長１４﹒２％，港澳同店銷售增９６﹒５％

永嘉集團（０３３２２）首季高級時裝零售業務實體舖同店銷售增長２２％

聯邦制藥（０３９３３）旗下全資附屬公司胰島素注射液藥物臨床試驗獲批

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《國企紅籌》

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京投交通科技（０１５２２）擬以公開掛牌形式，對華啟智能充進行潛在增資

中國神華（０１０８８）３月煤炭銷量跌７﹒１％

中國太平（００９６６）首季保費收入按年增３﹒３％

福萊特玻璃（０６８６５）與晶科能源就光伏壓延玻璃訂買賣框架協議

招商局中國基金（００１３３）３月底總資產７﹒２億美元

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《神州民企》

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傳融信中國（０３３０１）擬將境內債券最多展期四年

恒大旗下恒大地產集團尋求境內債券延期付息；恒大地產下周開債券持有人會議，審議延期兌付

利息；據報恒大汽車（００７０８）尋求新資金遇冷鋒，投資者憂牌照轉讓困難

據報花樣年（０１７７７）境外債務重組方案獲７５％債權人支持

四環醫藥（００４６０）旗下軒竹生物１類新藥研究結果投稿，獲ＡＳＣＯ年會接受

思摩爾（０６９６９）首季經調整淨利按年跌４４﹒８％

億達中國（０３６３９）３月合約銷售金額跌９％，首季微跌０﹒２％

富力地產（０２７７７）３月總銷售按年跌１０﹒５３％至３９﹒１億元人民幣

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《中國要聞》

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中國防長李尚福後日起訪俄４天，將與俄軍領導人會談

國務院明確上市公司獨立董事制度８項改革任務

澳洲輸華大麥關稅有望取消，商務部複審徵收必要性

發改委表示推動家政服務員工制轉型升級

菜鳥與巴西郵政簽署戰略合作協議

水利部表示今年一季度全國完成水利投資１８９８億元

深圳斥逾５億元資助經深圳港運輸出口汽車的航運企業

特斯拉在滬成立新能源公司，註冊資本２００萬美元

銀保監表示聚焦農業強國建設、強化農村金融服務能力

人行表示３月上海跨境人民幣結算量達２﹒０５萬億元；人行今１５０億逆回購收水２０億，全

周放水２５０億

京津冀等１３省區市今日繼續有揚沙或浮塵

新開發銀行已批准９８個項目，累計投資３３２億美元

易綱稱中國經濟企穩回升，今年ＧＤＰ增速將達５％

中金預計４月出口或還能保持較高增速

斯里蘭卡啟債務重組談判，主要債權國中國缺席

報告預測內地二季度住房租賃活躍度升，租金穩中微漲

多地中小銀行下調存款利率，或因自律機制新增扣分制

傳監管限制基金投資信用債的比例及槓桿水平

涉台海域「禁飛」，汪文斌稱按慣例提醒以確保飛安

新規明確礦業權出讓收益徵收，稱防止企業跑馬圈地

上市公司協會擬制訂獨立董事職業道德規範

人行例會表示精準有力實施穩健貨幣政策，努力支持民企

微信ＱＱ上月底故障，工信部促騰訊保障網絡運行

中證監發布上市公司獨立董事管理辦法並徵求意見

滬深交易所將修訂上市規則，落實獨立董事制度改革

易綱會見日本及奧地利央行行長等交換意見

報道指寶寶樹管理層內鬥升級，被免職ＣＦＯ拒絕交權

聯合國世界數據論壇月底杭州舉行，聚焦數據創新合作

華為與江淮合作造豪華純電動車，售價可達百萬

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒８％，報１５９２９﹒４３點

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《俄烏開戰》

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中俄外長會面談及烏克蘭問題，探討自貿區可行性

回應被烏克蘭列戰爭國際贊助商，小米（０１８１０）從不支持戰爭

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《外圍經濟》

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ＩＭＦ表示拉丁美洲需要長期維持高利率以抑制通脹

供應商零件出問題，波音７３７ Ｍａｘ暫停交付客戶

債券投資者關注日本人壽保險公司的投資策略

南韓財政部綠皮書：經濟增長連續３個月放緩

巴郡發行１６４４億日圓債券

新加報金管局宣布維持貨幣政策不變，首季ＧＤＰ收縮

智利財長表示或進一步降低礦業公司的稅務負擔

歐元升至一年來高位，市場押注聯儲局加息接近尾聲

秘魯將指標利率維持在７﹒７５厘，符合市場預期

美國按揭利率連續第五周下降，至６﹒２７厘

美眾院共和黨人擬將債務上限之爭拖至大選年

高盛前董事總經理放棄高薪，投身美國政府晶片計劃

美國銀行看衰標普５００公司今年盈利展望

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《大國博弈》

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第二季國際形勢更添波譎雲詭

中國外交部宣布制裁訪台美國議員麥考爾

博雷利表示如果中國不尋求烏克蘭實現和平，就不能信任

易綱與美聯儲鮑威爾會面，就中美經濟形勢交換意見

歐盟外長表示中歐貿易失衡，須消除市場准入壁壘

美國蒙大拿州全禁ＴｉｋＴｏｋ，全美首個州

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《數字峰會》

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中銀香港（０２３８８）香港需完善金融基建以接通全球數字化經濟

孫東稱暫無意將ＣｈａｔＧＰＴ列應用程式在政府使用

數碼港表示Ｗｅｂ３公司數量增約六成，期待與政府合作

華為表示盼加深與本港大學合作，藉雲支撐智慧城市建設

金管局表示已向銀行發加密資產等指引，將密切關注情況

陳茂波稱港金融科技公司逾８００家，金融科技大有可為

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《連環爆雷》

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瑞信聘請貝萊德協助出售結構性債券組合

瑞士ＡＴ１債券淪為廢紙，撼動巴西市場及投資者

聯儲局向銀行提供的緊急貸款連續第四周下降

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《ＡＩ熱潮》

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金山辦公申請ｃｈａｔ系列商標

騰訊雲發布面向大模型訓練超強算力集群，性能升３倍

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《其他消息》

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傳李家超下周五赴大灣區考察４日，訪騰訊及大疆等

公務員學院今年推出「總體國家安全觀」講座系列

夏寶龍在李家超陪同下到九龍灣酒樓飲早茶；夏寶龍午後晤法律界，稍後在中聯辦見港區人大及

政協；夏寶龍探訪深水埗地區康健中心及康齡社區服務中心；夏寶龍在終審法院逗留約兩小時後

離去

大律師公會訪京團早上到訪最高人民檢察院

林建岳再獲委任為貿發局主席，任期兩年

鄧家彪稱夏寶龍鼓勵地區人士向政府準確反映民情

陳國基稱夏寶龍來港反映中央對國安教育的重視

廣播處長表示港台積極與央視討論頻道「落地」問題

林世雄倡設「北都鐵路辦」，小心把關渡輪加價申請

西九法院兩犯「掉包」案，潛逃男子昨晚油麻地落網

何永賢稱參考首期標書後再交代簡約公屋可重用價值

政府收回土瓜灣道╱榮光街土地重建；首季補地價金額１４２﹒５億，按季跌５﹒５％

余偉文稱香港經濟步入復蘇軌道，並在內地金融開放中扮演重要角色

金管局表示３月外匯基金境外資產增加１５９億元

本港新增兩宗類鼻疽個案，患者分別居於柴灣及深水埗

旅發局表示３月訪港旅客按月增６８％至２４５萬，首季回復疫前三成

賀一誠冀「１＋４」多元產業細化方案６月推出；賀一誠料２０２５年實現琴澳金融服務一體化

總商會表示僱主及僱員對「大灣區青年就業計劃」成效感正面

未來１０年類似新冠疫情爆發機率近三成

深股通額度全日用５４億元，陸股通終止連續兩日流出；滬股通額度全日用逾３３億元，陸股通

淨流入６４億元

上商推出「ＥＳＧ基金認購優惠」，可享豁免認購費

消費券首期３０００元周日派發，八達通須兩次拍卡先領交通津貼

ＳｍａｒＴｏｎｅ推消費券優惠，５Ｇ上台及買機可享不同優惠

「Ｍ」品牌每項活動資助上限提高至１５００萬，並放寬申請人資格

中原ＣＣＬ按周升０﹒０８％，創２５周新高

ＡｌｉｐａｙＨＫ推出消費券及１２至１８歲人群新登記優惠

Ｔａｐ ＆ Ｇｏ推出消費券優惠，享積分回贈及旅遊折扣

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