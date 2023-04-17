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17/04/2023 07:49

《國金頭條》美股三大指數齊跌，銀行股逆市造好，摩通漲７﹒６％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美股上周五（１４日）回吐，但三大指數全周累計仍有升幅。
道指收報３３８８６，跌１４３點或０﹒４２％；納指收報１２１２３，跌４２點或０﹒３５％
；標普５００收報４１３７，跌８點或０﹒２１％。全周計，道指累升１﹒２％，納指累升
０﹒３％，標普５００累漲０﹒８％。
　　市場較大預期聯儲局下月將加息０﹒２５厘。聯儲局理事沃勒認為，通脹回復到２％目標進
展不大，仍需要進一步加息。不過，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，再加息０﹒２５
厘後聯儲局將結束加息周期。芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比更表示，過去一年大幅加息可能
導致美國經濟衰退，聯儲局考慮進一步加息時要審慎。
　　銀行股逆市造好。花旗、摩根大通及富國銀行季度業績都好過預期，受惠利率上升及市場對
銀行業危機的憂慮紓緩。花旗收市升近半成，摩根大通收升７﹒６％。
　
＊油價向上，期金價格回落＊
　
　　美元匯價反彈，美國３月零售銷售按月跌１％，跌幅大過預期，惟對美元影響不大。歐元兌
美元現造１﹒０９８３；英鎊兌美元現報１﹒２３９９；美元兌日圓報１３３﹒９７。
　　國際能源署預計，今年世界石油需求將達到創紀錄的每日逾１億桶，受內地消費復甦帶動，
不過，石油輸出國組織及俄羅斯等產油國大幅減產，將加劇供應短缺。
　　原油期貨價格上升。紐約５月期油收報每桶８２﹒５２美元，升３６美仙或０﹒４４％；布
蘭特６月期油收報每桶８６﹒３１美元，升２２美仙或０﹒２６％。
　　外圍金價回落，紐約６月期金收報每盎士２０１５﹒８美元，跌３９﹒５美元或１﹒９２％
。（ｋｙ）

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