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17/04/2023 08:29

《新股上市》珍酒李渡開招入場費約２６２２元，淨籌５０億元起

　　《經濟通通訊社１７日專訊》珍酒李渡（０６９７９）在港上市，全球發售約４﹒９１億股
（授予包銷商超額配股權１５％），國際及香港分別佔九成及一成，今日起至本周四（２０日）
中午公開招股，每股招股價１０﹒７８元至１２﹒９８元，一手２００股「入場費」為
２６２２﹒１８元，集資淨額４９﹒９７億至６０﹒３９億元。該股預期４月２７日掛牌，上市
聯席保薦人為高盛及中信建投國際。
　　珍酒李渡是內地以醬香型為主的次高端白酒產品生產商。據該公司引述弗若斯特沙利文的資
料，按２０２１年收入計，該集團是第四大民營白酒公司及於所有擁有三種或以上香型的白酒公
司中排名第三，按２０２１年收入計在中國所有白酒公司中排名第１４位，市場份額為０﹒８％

　　假設每股發售價１１﹒８８元（即招股價中位數）且超額配股權未獲行使，珍酒李渡集資淨
額約５５﹒１８億元，當中約５５％在未來五年為生產設施的建設及發展提供資金，提升白酒產
能；約２０％在未來五年用於品牌建設及市場推廣，旨在增加品牌知名度及培養忠誠消費者群體
；約１０％於未來五年用於擴展銷售渠道，旨在持續推動收入增長；約５％在未來五年用於業務
運營自動化及數字化，旨在精簡及優化白酒生產程序、提高運營效率及推動長期盈利增長；餘下
約１０％用於營運資金及一般企業用途。（ｍｈ）
　
　

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