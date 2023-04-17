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17/04/2023 12:07

恒指半日高收１１０點報２０５４８，聯想中石油齊飆４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美股上周五（１４日）回吐，但三大指數全周累計仍有升幅。
道指收跌１４３點；納指收跌４２點；標普５００收跌８點。全周計，道指累升１﹒２％，納指
累升０﹒３％，標普５００累漲０﹒８％。
　　市場較大預期聯儲局下月將加息０﹒２５厘。聯儲局理事沃勒認為，通脹回復到２％目標進
展不大，仍需要進一步加息。
　　港股先跌後升，恒生指數半日收報２０５４８，升１１０點或０﹒５４％，主板成交
６０５﹒９３億元。恒生中國企業指數報６９４５，升３１點或０﹒４５％。恒生科技指數報
４１８６，升２２點或０﹒５３％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）及阿里巴巴－
ＳＷ（０９９８８）；騰訊控股收報３６５﹒８元，升０﹒４元或０﹒１１％，成交２１﹒４億
元；中芯國際收報２４﹒６元，升０﹒７元或２﹒９３％，成交１７﹒５７億元；阿里巴巴－
ＳＷ收報９４﹒５５元，升０﹒０５元或０﹒０５％，成交１３﹒８２億元。國指三大成交股份
依次為騰訊控股、中芯國際及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、中芯國際及
阿里巴巴－ＳＷ。
　　聯想集團（００９９２）收升４﹒３３％，報８﹒６８元，該股成交約２７５１萬股，涉資
２﹒３５億元，盤中高見８﹒６８元，最低見８﹒２７元；中石油（００８５７）升３﹒９４％
，收報５﹒２８元；周大福（０１９２９）升３﹒６８％，收報１６﹒３６元；中國宏橋
（０１３７８）升３﹒６３％，收報８﹒５７元；東方海外（００３１６）收升３﹒３２％，報
１６５元；吉利汽車（００１７５）升２﹒９６％，收報１０﹒４４元。
　　另外，安踏體育（０２０２０）逆市收跌３﹒５４％，報１０９﹒１元；舜宇光學科技
（０２３８２）跌２﹒９４％，收報９４﹒０５元。（ｋｙ）

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