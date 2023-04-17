《盤後部署》港股先跌後升恒指料挑戰２２７００，聯想升勢未完

《經濟通通訊社１７日專訊》美股上周五（１４日）回吐，但三大指數全周累計仍有升幅。

道指收跌１４３點；納指收跌４２點；標普５００收跌８點。全周計，道指累升１﹒２％，納指

累升０﹒３％，標普５００累漲０﹒８％。

市場較大預期聯儲局下月將加息０﹒２５厘。聯儲局理事沃勒認為，通脹回復到２％目標進

展不大，仍需要進一步加息。



＊油價升，「三桶油」向上＊



港股先跌後升，恒生指數收報２０７８２，升３４３點或升１﹒６８％，主板成交

１３６５﹒７９億元。國企指數收報７０５６，升１４１點或升２﹒０５％。恒生科技指數收報

４２５４，升８９點或升２﹒１６％。

技術走勢方面，恒指今日走勢現大陽燭，１０天線升破５０天線出現黃金交叉利好訊號，突

破已成，短線料上試２２７００，升越此關，以２４０００為最終獲利目標。

上證綜合指數收報３３８５，升４７點或升１﹒４２％，成交５２３７﹒９０億元人民幣；

深證成份指數收報１１８５５，升５５點或升０﹒４７％，成交２９４９﹒０７億元人民幣。

國際油價上升，「三桶油」向上。中石油（００８５７）收升４﹒９２％，收報５﹒３３元

，該股成交約４﹒１２億股，涉資２１﹒７０億元，盤中高見５﹒３４元，最低見５﹒０７元；

中石化（００３８６）升３﹒０２％，收報５﹒１２元；中海油（００８８３）升２﹒６９％，

收報１２﹒９６元。



＊美團升近半成，銀娛收漲４％＊



藍籌股方面，美團（０３６９０）收升４﹒７１％，報１３５﹒６元，該股成交約３０８０

萬股，涉資４１﹒００億元，盤中高見１３６﹒７元，最低見１２８元；銀娛（０００２７）升

４％，收報５５﹒９５元；中國平安（０２３１８）升３﹒８４％，收報５４﹒１元；國壽

（０２６２８）升３﹒７７％，收報１３﹒７８元。

另外，東方海外（００３１６）收升３﹒７６％，報１６５﹒７元，該股成交約１３３萬股

，涉資２﹒１８億元，盤中高見１６６﹒５元，最低見１５９元；吉利汽車（００１７５）升

３﹒７５％，收報１０﹒５２元。另一方面，安踏體育（０２０２０）逆市收跌３﹒８％，報

１０８﹒８元；申洲國際（０２３１３）跌２﹒９％，收報８２﹒１５元。

聯想集團（００９９２）收升５﹒７７％，報８﹒８元，該股成交約８５０３萬股，涉資

７﹒４０億元，盤中高見８﹒８６元，最低見８﹒２７元。

技術走勢方面，聯想集團今日現大陽燭向上，升勢有成交配合，９ＲＳＩ回升至６８水平，

預料升勢未完，起碼先挑戰２０２１年４月高位１０﹒９元，升越此關將可挑戰２０１５年４月

高位１２元，跌穿８﹒２元止蝕。（ｋｙ）

