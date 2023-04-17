【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七

《經濟通通訊社１７日專訊》消息指，隨著「上海更新」的成功，以太幣價格一路飆升，最

近升至２１００美元水平，創下近１年高位，年初至今已經累積升幅至七成七，但仍落後於

２０２３年比特幣８３％的價格漲幅。ＦｕｎｄＳｔｒａｔ數字資產策略負責人肖恩法瑞爾上周

表示，市場對以太坊提款的悲觀情緒被證明是過度的。

另外，美國眾議院金融服務委員會發布了穩定幣法案的草案版本，提議包括暫停使用其他加

密貨幣支持的穩定幣，以及研究中央銀行數字貨幣（ＣＢＤＣ）的要求。該法案可在委員會的聽

證會頁面上找到，並且是２０２３年通過的第一個主要加密立法，立法原因是在過去一年中發生

了兩起涉及穩定幣的關鍵事件之後：ｔｅｒｒａＵＳＤ（ＵＳＴ）的崩潰和ＬＵＮＡ事件，以及

第二大的美元代幣（ＵＳＤＣ）。

《經濟通》數據顯示，比特幣現報２９８５７﹒５２元，跌１﹒５％（２４小時比較．下同

）；以太幣現報２０８１﹒４９元，跌１﹒７５％；艾達幣報０﹒４４１５元，跌２﹒１５％；

瑞波幣報０﹒５１１５元，跌１﹒７８％。（ｕｌ）



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