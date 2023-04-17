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17/04/2023 10:17

《異動股》商湯跌４％，遭軟銀減持五千萬股，套現１﹒３９億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》商湯（０００２０）現價跌４﹒１％，報２﹒８１元，該股成
交約１﹒７７億股，涉資５﹒０３億元，盤中高見２﹒９３元，最低見２﹒７８元。
　　根據聯交所資料顯示，軟銀於上周四（６日）減持商湯５０００萬股，每股平均價
２﹒７７１３元，套現約１﹒３９億元，持股量由１４﹒１４％降至１３﹒９５％。
　　現時，恒生指數報２０４１７，跌２１點或跌０﹒１０％，主板成交３０９﹒６５億元。國
企指數報６９０７，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１６０，跌３點或跌０﹒０８％

　　即月期指新報２０４３７，跌６點，高水２０點。即月國指期貨報６９１３，跌３點，高水
６點。即月科指期貨新報４１６７，升４點，高水６點。
　　上證綜合指數報３３５９，升２１點或升０﹒６４％，成交２０８０﹒６７億元人民幣。深
證成份指數報１１８４５，升４５點或升０﹒３９％，成交１２８３﹒６４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　商湯（０００２０）　　　　２﹒８１元　　跌４﹒１％
　　阿里（０９９８８）　　　　９３﹒９元　跌０﹒６３％
　　百度（０９８８８）　　　１２８﹒４元　跌１﹒２３％
　　美圖公司（０１３５７）　　２﹒３８元　升１﹒７１％
　　騰訊（００７００）　　　　　３６４元　跌０﹒３８％
　　創新奇智（０２１２１）　　２１﹒８元　升８﹒７３％
　　金山軟件（０３８８８）　３５﹒７５元　跌０﹒９７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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