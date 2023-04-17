《異動股》商湯跌４％，遭軟銀減持五千萬股，套現１﹒３９億元

《經濟通通訊社１７日專訊》商湯（０００２０）現價跌４﹒１％，報２﹒８１元，該股成
交約１﹒７７億股，涉資５﹒０３億元，盤中高見２﹒９３元，最低見２﹒７８元。
根據聯交所資料顯示，軟銀於上周四（６日）減持商湯５０００萬股，每股平均價
２﹒７７１３元，套現約１﹒３９億元，持股量由１４﹒１４％降至１３﹒９５％。
現時，恒生指數報２０４１７，跌２１點或跌０﹒１０％，主板成交３０９﹒６５億元。國
企指數報６９０７，跌７點或跌０﹒１１％。恒生科技指數報４１６０，跌３點或跌０﹒０８％
。
即月期指新報２０４３７，跌６點，高水２０點。即月國指期貨報６９１３，跌３點，高水
６點。即月科指期貨新報４１６７，升４點，高水６點。
上證綜合指數報３３５９，升２１點或升０﹒６４％，成交２０８０﹒６７億元人民幣。深
證成份指數報１１８４５，升４５點或升０﹒３９％，成交１２８３﹒６４億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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商湯（０００２０） ２﹒８１元 跌４﹒１％
阿里（０９９８８） ９３﹒９元 跌０﹒６３％
百度（０９８８８） １２８﹒４元 跌１﹒２３％
美圖公司（０１３５７） ２﹒３８元 升１﹒７１％
騰訊（００７００） ３６４元 跌０﹒３８％
創新奇智（０２１２１） ２１﹒８元 升８﹒７３％
金山軟件（０３８８８） ３５﹒７５元 跌０﹒９７％
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（ｅｒ）
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