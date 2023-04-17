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17/04/2023 13:49

《中概異動》小鵬汽車急升逾一成，料行業未來十年剩八家大型車廠

　　《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１０﹒６１％，報４３﹒２５
元，該股成交約１０８９萬股，涉資４﹒５６億元，盤中高見４３﹒６５元，最低見３９元。
　　小鵬汽車董事長何小鵬在上海車展前夕舉行發布會表示，汽車行業淘汰賽剛開始，料未來
１０年只剩８家大型企業，小品牌將被併入一個大品牌之內，年銷售規模３００萬輛才是車企「
入場券」。成本平衡、高效研發、高端體驗將是小鵬汽車未來生存之道。
　　小鵬亦發布了ＳＰＥＡ２﹒０「扶搖」全域智能化架構。該架構可兼容多個平台，能拓展三
廂轎車、兩廂車及運動轎跑、休旅車、ＳＵＶ、ＭＰＶ、皮卡等多類型車款。何小鵬指出，「扶
搖」開發時間經歷５年，累計研發投入超過１００億元人民幣，在該架構下，小鵬汽車新車研發
周期可縮短２０％，零件通用化率提升至８０％，整車綜合研發成本降低５０％，而該集團正研
發１０款車型。
　　至於搭載「扶搖」架構的首款全新戰略車型超智駕轎跑ＳＵＶ小鵬Ｇ６將於明日在上海車展
正式亮相。
　　現時，恒生指數報２０６２５，升１８６點或升０﹒９１％，主板成交７７３﹒２６億元。
國企指數報６９８１，升６７點或升０﹒９７％。恒生科技指數報４２０１，升３７點或升
０﹒９１％。
　　即月期指新報２０６５９，升２１６點，高水３４點。即月國指期貨報６９９２，升７６點
，高水１０點。即月科指期貨新報４２０７，升４４點，高水５點。
　　上證綜合指數報３３７２，升３４點或升１﹒０３％，成交４０９３﹒６９億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８１２，升１２點或升０﹒１０％，成交２３１２﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　４３﹒２５元　升１０﹒６１％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１００﹒４元　　升４﹒３７％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　　７５﹒６元　　升５﹒２２％
　　吉利汽車（００１７５）　　　１０﹒４８元　　升３﹒３５％
　　東風集團股份（００４８９）　　３﹒７５元　　升１﹒０８％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２２９﹒４元　　升１﹒１５％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒０７元　　升１﹒８１％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　１０﹒５元　　升７﹒０３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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