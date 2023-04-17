《中概異動》小鵬汽車急升逾一成，料行業未來十年剩八家大型車廠

《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬汽車（０９８６８）現價升１０﹒６１％，報４３﹒２５

元，該股成交約１０８９萬股，涉資４﹒５６億元，盤中高見４３﹒６５元，最低見３９元。

小鵬汽車董事長何小鵬在上海車展前夕舉行發布會表示，汽車行業淘汰賽剛開始，料未來

１０年只剩８家大型企業，小品牌將被併入一個大品牌之內，年銷售規模３００萬輛才是車企「

入場券」。成本平衡、高效研發、高端體驗將是小鵬汽車未來生存之道。

小鵬亦發布了ＳＰＥＡ２﹒０「扶搖」全域智能化架構。該架構可兼容多個平台，能拓展三

廂轎車、兩廂車及運動轎跑、休旅車、ＳＵＶ、ＭＰＶ、皮卡等多類型車款。何小鵬指出，「扶

搖」開發時間經歷５年，累計研發投入超過１００億元人民幣，在該架構下，小鵬汽車新車研發

周期可縮短２０％，零件通用化率提升至８０％，整車綜合研發成本降低５０％，而該集團正研

發１０款車型。

至於搭載「扶搖」架構的首款全新戰略車型超智駕轎跑ＳＵＶ小鵬Ｇ６將於明日在上海車展

正式亮相。

現時，恒生指數報２０６２５，升１８６點或升０﹒９１％，主板成交７７３﹒２６億元。

國企指數報６９８１，升６７點或升０﹒９７％。恒生科技指數報４２０１，升３７點或升

０﹒９１％。

即月期指新報２０６５９，升２１６點，高水３４點。即月國指期貨報６９９２，升７６點

，高水１０點。即月科指期貨新報４２０７，升４４點，高水５點。

上證綜合指數報３３７２，升３４點或升１﹒０３％，成交４０９３﹒６９億元人民幣。

深證成份指數報１１８１２，升１２點或升０﹒１０％，成交２３１２﹒４２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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小鵬汽車（０９８６８） ４３﹒２５元 升１０﹒６１％

理想汽車（０２０１５） １００﹒４元 升４﹒３７％

蔚來（０９８６６） ７５﹒６元 升５﹒２２％

吉利汽車（００１７５） １０﹒４８元 升３﹒３５％

東風集團股份（００４８９） ３﹒７５元 升１﹒０８％

比亞迪（０１２１１） ２２９﹒４元 升１﹒１５％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒０７元 升１﹒８１％

長汽（０２３３３） １０﹒５元 升７﹒０３％

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（ｅｒ）

