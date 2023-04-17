《異動股》國際油價上升，三桶油造好，中石油升近５％

《經濟通通訊社１７日專訊》三桶油造好。中石油（００８５７）現價升４﹒９２％，報

５﹒３３元，該股成交約３﹒０５億股，涉資１６﹒００億元，盤中高見５﹒３３元，最低見

５﹒０７元；中海油（００８８３）升２﹒６９％，報１２﹒９６元；中石化（００３８６）升

２﹒６２％，報５﹒１元。

國際能源署預計，今年世界石油需求將達到創紀錄的每日逾１億桶，受內地消費復甦帶動，

不過，石油輸出國組織及俄羅斯等產油國大幅減產，將加劇供應短缺。

上周五原油期貨價格上升。紐約５月期油收報每桶８２﹒５２美元，升３６美仙或

０﹒４４％；布蘭特６月期油收報每桶８６﹒３１美元，升２２美仙或０﹒２６％。

現時，恒生指數報２０７０４，升２６５點或升１﹒３０％，主板成交８１３﹒６０億元。

國企指數報７０１１，升９７點或升１﹒４０％。恒生科技指數報４２２１，升５７點或升

１﹒３９％。

即月期指新報２０７３９，升２９６點，高水３５點。即月國指期貨報７０２４，升１０８

點，高水１３點。即月科指期貨新報４２２８，升６５點，高水６點。

上證綜合指數報３３７３，升３５點或升１﹒０７％，成交４１８２﹒００億元人民幣。深

證成份指數報１１８２３，升２３點或升０﹒２０％，成交２３６０﹒６５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ５﹒３３元 升４﹒９２％

中海油（００８８３） １２﹒９６元 升２﹒６９％

中石化（００３８６） ５﹒１元 升２﹒６２％

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（ｅｒ）

