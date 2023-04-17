【國務會議】商用密碼管理條例修訂通過；優化政策穩定就業大局

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強主持召開國務院常務會議

，會議審議通過《商用密碼管理條例（修訂草案）》。會議指出，督促平台企業依法履行用戶密

碼保護責任，確保個人隱私、商業秘密和政府敏感數據的安全。要更好順應數字經濟快速發展趨

勢，建立健全商用密碼科技創新促進機制，推動商用密碼科技成果轉化和產業化應用，促進商用

密碼市場持續健康發展。



＊穩定製造業、外貿企業等就業規模＊



會議聽取了當前就業形勢和優化調整穩就業政策措施的匯報。會議指出，有針對性優化調整

階段性政策並加大薄弱環節支持力度，確保就業大局穩定。要突出穩存量、擴增量、保重點，既

有力有效實施穩崗支持和擴崗激勵措施，更大程度調動企業用人積極性，又認真做好高校畢業生

、農民工等重點群體就業服務，進一步穩定政策性崗位規模，多渠道拓寬就業空間。

對失業和其他就業困難人員要分類予以幫扶。要著力破解結構性就業矛盾，採取務實管用措

施穩定製造業、外貿企業等就業規模，突出就業導向優化高校專業設置，面向市場需求提升職業

教育和技能培訓質量。要強化宏觀政策、產業政策等支持，通過擴大有效需求、提振市場信心、

穩定企業經營帶動更多就業，推動就業增長與經濟發展互促共進。

