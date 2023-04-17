【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒２７億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開６４點，報２０３７４點。最高升４２５點報

２０８６４點，最低跌１３９點報２０２９９點。恒指收報２０７８２點，升３４３點或

１﹒６８％。

北水全日淨流入７４﹒２７億元，增加１２１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基

金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依

次是騰訊控股（００７００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。

主板成交１３６５﹒７９億元增加２６％。其中港股通成交４４３﹒６億元，佔總成交

３２﹒５％。



＊騰訊自研芯片「滄海」已量產＊



騰訊雲微信公眾號公布，去年３月以來，自研視頻編解碼芯片「滄海」已經量產並投用數萬

片。在雲遊戲、直點播等場景中，滄海目前已面向騰訊自研業務和公有雲客戶提供服務。在最新

揭曉的ＭＳＵ硬件視頻編碼比賽結果中，滄海在參加的２個賽道８項評分中，全部獲得第一。

盈富基金升１﹒５５％報２１﹒０２元，北水淨買入３１﹒２億元；恒生中國企業升

２﹒０３％報７１﹒２８元，北水淨買入１３﹒７億元；中國移動升３﹒０６％報６９元，北水

淨買入１０﹒２億元。

騰訊控股升１﹒５３％報３７１元，北水淨賣出７﹒２億元；建設銀行升２﹒２８％報

５﹒３８元，北水淨賣出６﹒４億元；商湯跌４﹒１％報２﹒８１元，北水淨賣出３﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３１﹒２０

恒生中國企業 （０２８２８） １３﹒７３

中國移動 （００９４１） １０﹒２０

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒９３

中國神華 （０１０８８） ３﹒５３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －７﹒２０

建設銀行 （００９３９） －６﹒３７

商湯 （０００２０） －３﹒１６

藥明生物 （０２２６９） －１﹒０７

快手 （０１０２４） －０﹒９８

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