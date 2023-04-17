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17/04/2023 11:21

【ＥＳＧ】聯交所就優化ＥＳＧ框架下氣候信息披露徵詢市場意見

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港交所（００３８８）表示，旗下聯交所就建議優化環境、社
會及管治（ＥＳＧ）框架下的氣候信息披露，刊發諮詢文件，展開為期３個月的諮詢。
　　聯交所建議規定所有發行人在其ＥＳＧ報告中披露氣候相關信息，以及推出符合國際可持續
發展準則理事會（ＩＳＳＢ）氣候準則的新氣候相關信息披露要求。考慮到發行人的準備情況及
相關疑慮，聯交所擬就若干披露，例如氣候相關風險與機遇的財務影響、範圍排放以及若干跨行
業指標實施過渡性規定，適用於生效日期，即２０２４年１月１日後首兩個匯報年度。
　　新的氣候相關要求包括披露發行人監察及管理氣候相關風險及機遇的管治流程、監控及程序
；披露氣候相關風險與機遇、過渡計劃、氣候抵禦力及氣候相關風險及機遇對財務影響；同時需
在風險管理上披露識別、評估及管理氣候相關風險及機遇的流程；訂立有關溫室氣體排放、內部
碳價格等指標及目標。
　　港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所致力推動變革，在旗下業務、營運及市場中促進可持續
發展。氣候變化是全球關注的焦點，投資者都希望有更多的信息，以了解氣候問題和相關政策變
化如何影響到發行人的資產、業務運作及財務狀況。建議旨在幫助發行人建立抵禦力、促進其可
持續發展，從而鞏固香港作為備受信賴和具吸引力的集資市場地位。（ｂｉ）

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