【香港要聞】廠商會明率團赴星馬考察，探索疫後東盟新機遇

《經濟通通訊社１７日專訊》今年是國家提出「一帶一路」倡議１０周年，為協助香港工商

界把握國家「外循環」機遇，推動供應鏈多元布局，香港中華廠商聯合會會長史立德將於明日

（１８日）率領２８人代表團啟程前往馬來西亞和新加坡進行為期５天的考察，這亦是廠商會在

疫後首個大型海外商務活動。

代表團將於明日至２０日到訪馬來西亞吉隆坡和雪蘭莪州，拜訪包括馬來西亞總理安華女兒

（Ｎｕｒｕｌ Ｉｚｚａｈ ｂｉｎｔｉ Ａｎｗａｒ）、馬來西亞國際貿易及工業部長等官員

和與多個商會領袖進行交流，以了解當地在疫後最新的經貿發展和外商投資措施。在馬來西亞期

間，代表團將參觀電商物流中心、網購直播基地，亦會與當地企業進行商業配對。

代表團會在２０日下午轉往新加坡，逗留新加坡期間，他們除了會與政府代表和商界人士會

面，亦會參觀新加坡南洋理工大學，了解其科研成果和科技商品化的最新發展。代表團將於２２

日啟程回港。

廠商會會長史立德表示，新冠疫情令國際經貿秩序全新洗牌，傳統的歐美市場陷入經濟衰退

危機，而東盟國家卻在「疫境」中保持高速增長；馬來西亞和新加坡同為東盟發展成熟的經濟體

，發展潛力龐大，再加上《區域全面經濟伙伴關係協定》帶來的各項便利營商政策，相信新、馬

兩地將會是港商疫後開拓新興市場、進行多元供應鏈布局的理想地。（ｂｉ）



