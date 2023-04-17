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17/04/2023 15:25

【香港要聞】廠商會明率團赴星馬考察，探索疫後東盟新機遇

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今年是國家提出「一帶一路」倡議１０周年，為協助香港工商
界把握國家「外循環」機遇，推動供應鏈多元布局，香港中華廠商聯合會會長史立德將於明日
（１８日）率領２８人代表團啟程前往馬來西亞和新加坡進行為期５天的考察，這亦是廠商會在
疫後首個大型海外商務活動。
　　代表團將於明日至２０日到訪馬來西亞吉隆坡和雪蘭莪州，拜訪包括馬來西亞總理安華女兒
（Ｎｕｒｕｌ　Ｉｚｚａｈ　ｂｉｎｔｉ　Ａｎｗａｒ）、馬來西亞國際貿易及工業部長等官員
和與多個商會領袖進行交流，以了解當地在疫後最新的經貿發展和外商投資措施。在馬來西亞期
間，代表團將參觀電商物流中心、網購直播基地，亦會與當地企業進行商業配對。
　　代表團會在２０日下午轉往新加坡，逗留新加坡期間，他們除了會與政府代表和商界人士會
面，亦會參觀新加坡南洋理工大學，了解其科研成果和科技商品化的最新發展。代表團將於２２
日啟程回港。
　　廠商會會長史立德表示，新冠疫情令國際經貿秩序全新洗牌，傳統的歐美市場陷入經濟衰退
危機，而東盟國家卻在「疫境」中保持高速增長；馬來西亞和新加坡同為東盟發展成熟的經濟體
，發展潛力龐大，再加上《區域全面經濟伙伴關係協定》帶來的各項便利營商政策，相信新、馬
兩地將會是港商疫後開拓新興市場、進行多元供應鏈布局的理想地。（ｂｉ）
　

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