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17/04/2023 16:04

【香港政情】鄭雁雄：香港在中國式現代化計劃中發揮引領作用

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中聯辦主任鄭雁雄出席論壇時以視頻形式致辭時表示，國家主
席習近平於二十大會議時闡釋中國式現代化計劃；不同於西方，中國無須透過戰爭、兩極分化等
推動發展。而習近平主席強調，強國推進絕對離不開香港和澳門，香港絕對可以為民族復興作出
新貢獻，在全國最具引領作用。
　　他表示，第一，香港有堅定的軟、硬實力；香港集國際金融、貿易及航運中心於一身，是中
國最大外資來源地，有助引進外資、吸引外國技術，又可作為支點，幫助國內企業走出去。第二
，香港法治環境優勢升級，國安法有效維護國家安全及各國投資者權益，中央完全支持普通法制
度，有利香港協助內地拓展與世界合作，以及解決商業紛爭。第三，為人民幣國際化發揮作用。
第四，香港文化多元，應保持中西文化合璧，「馬照跑、舞照跳、股照炒、洋名照叫」。
　
＊陳智思：香港續發揮離岸樞紐角色，服務中國和其他國際企業＊
　
　　團結香港基金常務副主席兼Ｍ＋博物館主席陳智思致辭時則指，香港作為商貿及金融中心，
一向服務世界及中國，但留意到香港以外人士對香港的將來有疑問。近年由於疫情限制，令香港
似是在國際舞台消失，２０１９年時香港社會亦經歷動盪。他指留意到一些負面、不持平的國際
媒體報道，令其他人對香港一知半解，以為香港已喪失重要性，但這些並非事實。近月香港已放
寬防疫限制，境外人士可親自體驗到，香港在重要範疇上改善，並已重返世界舞台，變得更重要
強大。
　　他又指，一國兩制為香港帶來獨特優勢，一些國際觀察人士不能明白，因國際間無其他例子
參考，但香港會繼續從一國兩制中獲益，以離岸樞紐的角色服務中國和其他國際企業需要。
（ｈｐ）　

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