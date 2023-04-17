【夜期時段】即月期指最新報２０７７１點，跌１３點，低水１１點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０７８７點，升３點，高水５點

，最新報２０７７１點，跌１３點，低水１１點，合約成交６０４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７０５４點，跌４點，低水２點，最新報７０５５點，跌３

點，低水１點，合約成交６７５張。

