《再戰明天》中國公布首季ＧＤＰ等多項數據，英國公布失業率

《經濟通通訊社１７日專訊》中國公布首季ＧＤＰ等多項數據，及英國公布失業率，料為周

二（１８日）市場焦點。



＊澳洲央行公布會議記錄，美國建築許可及新屋動工＊



各國重要經濟活動方面，周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄

。

數據方面，周二本港時間１０：００ａｍ，中國公布第一季國內（區內）生產總值，年率升

幅料由２﹒９％擴大至４％；第一季國內生產總值經季節調整季率料由持平升上２％，年初至今

年率升幅料由３％擴大至３﹒８％；３月工業生產，年初至今年率升幅料由２﹒４％擴大至

２﹒８％；３月零售銷售，年初至今年率升幅料由３﹒５％擴大至３﹒７％；３月失業率料由

５﹒６％降至５﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布３月失業率。本港時間５：００ｐｍ

，歐元區公布２月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率料由

１５﹒８％逆轉至下滑６﹒５％；３月新屋動工料由１４５萬降至１４０萬，月率料由９﹒８％

逆轉至下滑３﹒５％。

此外，明日飛天雲動（０６６１０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）

