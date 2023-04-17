《再戰明天》中國公布首季ＧＤＰ等多項數據，英國公布失業率

《經濟通通訊社１７日專訊》中國公布首季ＧＤＰ等多項數據，及英國公布失業率，料為周
二（１８日）市場焦點。
＊澳洲央行公布會議記錄，美國建築許可及新屋動工＊
各國重要經濟活動方面，周二本港時間９：３０ａｍ，澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄
。
數據方面，周二本港時間１０：００ａｍ，中國公布第一季國內（區內）生產總值，年率升
幅料由２﹒９％擴大至４％；第一季國內生產總值經季節調整季率料由持平升上２％，年初至今
年率升幅料由３％擴大至３﹒８％；３月工業生產，年初至今年率升幅料由２﹒４％擴大至
２﹒８％；３月零售銷售，年初至今年率升幅料由３﹒５％擴大至３﹒７％；３月失業率料由
５﹒６％降至５﹒５％。本港時間２：００ｐｍ，英國公布３月失業率。本港時間５：００ｐｍ
，歐元區公布２月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布３月建築許可，月率料由
１５﹒８％逆轉至下滑６﹒５％；３月新屋動工料由１４５萬降至１４０萬，月率料由９﹒８％
逆轉至下滑３﹒５％。
此外，明日飛天雲動（０６６１０）將有基石投資者持股解禁。（ｗａ）
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