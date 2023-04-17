【香港政情】譚耀宗：夏寶龍並非不准遊行，只是提醒慎防風險

《經濟通通訊社１７日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍較早前在全民國安教育日致辭時提到

，遊行並非表達訴求唯一方式。全國港澳研究會副會長譚耀宗在電台節目上表示，夏寶龍並非不

准遊行，只是提醒大家慎防風險，且提防不要讓人借這種形式，作其他政治目的去挑動。他認為

該說法是溫馨提示，相信執法部門會小心衡量。

他亦指出，夏寶龍訪港期間，部分會面閉門進行，能夠讓與會人士暢所欲言，並非「做

ｓｈｏｗ」，而是交流意見，他亦聽到有反映指夏寶龍說話坦誠直接，不會官腔及講客氣話。

對於有報道引述指，夏寶龍要求議員「自覺維護政府管治威信」。譚耀宗表示，愛國者治港

下議員的角色需要重新思考，以往立法會重監察卻忽略建設性建議，較多批評指責，今後可能要

與政府一起想辦法解決問題；他認為，議員可以批評，但如果透過削弱政府來突出自己，就可能

有問題。



＊工聯會傾向五一不舉辦遊行＊



工聯會理事長黃國在同一節目中指出，完全同意夏寶龍有關遊行並不是唯一表達訴求方式的

看法。被問到接下來五一勞動節是否傾向不舉辦遊行，黃國亦表示同意，除非見到新情況，否則

目前取態傾向不辦。（ｒｈ）（ｚｚ）

