【香港政情】孫東：夏寶龍冀香港加速建立成為國際創新科技中心

《經濟通通訊社１７日專訊》港澳辦主任夏寶龍訪港考察第５日，下午先後到科學園及科技

大學參觀。創新科技及工業局長孫東表示，夏寶龍對於香港科技發展在短時間內取得好的開局感

到鼓舞，又肯定香港在國家改革開放初期作出巨大貢獻，相信日後香港不單在資金及技術層面，

也可在技術結合方面作出更大貢獻，他希望香港在全社會共同努力下，可加速建立成為國際創新

科技中心。



＊夏寶龍對本港研發醫療機械人讚不絕口＊



孫東指，他向夏寶龍匯報本港創新科技發展的工作，又表示夏寶龍到香港應用科技研究院，

聽取院方有關創新應用工作的匯報，並參觀ＩｎｎｏＨＫ一間研發達芬奇手術機械人的實驗室。

孫東指夏寶龍在浙江做省委書記時，專門指示浙江省購買數台達芬奇機械人，所以他對機械人印

象深刻，當他知道香港自行研發出水平相近，而且價格便宜的醫療機械人，感到非常興奮，並讚

不絕口。

孫東又表示，夏寶龍亦有與本港科技界代表舉行深入交流，夏寶龍在聽取業界意見後，指示

政府要整理意見，並提到有需要時，會在國家層面上幫助香港解決問題。



＊夏寶龍到科大分享對創科發展期望＊



夏寶龍轉到科大後，參觀「顯示與光電子技術國家重點實驗室」和「空氣力學和聲學實驗所

」，並與師生交流。科大校長葉玉如表示，向夏寶龍匯報科大在人才培訓、科技創新及成果等，

指夏寶龍分享他對創科發展的希望，並作出鼓勵。葉玉如又指，未來會與科大廣州分校緊密合作

，吸引人才及高科技企業，貢獻大灣區的高等教育及創科發展。（ｂｉ）

