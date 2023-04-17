  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2023 19:21

【香港政情】孫東：夏寶龍冀香港加速建立成為國際創新科技中心

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港澳辦主任夏寶龍訪港考察第５日，下午先後到科學園及科技
大學參觀。創新科技及工業局長孫東表示，夏寶龍對於香港科技發展在短時間內取得好的開局感
到鼓舞，又肯定香港在國家改革開放初期作出巨大貢獻，相信日後香港不單在資金及技術層面，
也可在技術結合方面作出更大貢獻，他希望香港在全社會共同努力下，可加速建立成為國際創新
科技中心。
　
＊夏寶龍對本港研發醫療機械人讚不絕口＊
　
　　孫東指，他向夏寶龍匯報本港創新科技發展的工作，又表示夏寶龍到香港應用科技研究院，
聽取院方有關創新應用工作的匯報，並參觀ＩｎｎｏＨＫ一間研發達芬奇手術機械人的實驗室。
孫東指夏寶龍在浙江做省委書記時，專門指示浙江省購買數台達芬奇機械人，所以他對機械人印
象深刻，當他知道香港自行研發出水平相近，而且價格便宜的醫療機械人，感到非常興奮，並讚
不絕口。
　　孫東又表示，夏寶龍亦有與本港科技界代表舉行深入交流，夏寶龍在聽取業界意見後，指示
政府要整理意見，並提到有需要時，會在國家層面上幫助香港解決問題。　
　
＊夏寶龍到科大分享對創科發展期望＊
　
　　夏寶龍轉到科大後，參觀「顯示與光電子技術國家重點實驗室」和「空氣力學和聲學實驗所
」，並與師生交流。科大校長葉玉如表示，向夏寶龍匯報科大在人才培訓、科技創新及成果等，
指夏寶龍分享他對創科發展的希望，並作出鼓勵。葉玉如又指，未來會與科大廣州分校緊密合作
，吸引人才及高科技企業，貢獻大灣區的高等教育及創科發展。（ｂｉ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪17/04/2023
【專訪】陶冬：中國臨通縮考驗　急需改變預期（有片）
人氣文章中國故事17/04/2023
《神州經脈》MLF再超量續作　滬指十個月高　首季GDP明公布
人氣文章財經熱話17/04/2023
【五一炒D乜】消費券發放人流旺　周大福上季銷售對辦　惟大行看法分歧
人氣文章香港要聞17/04/2023
政府擬下月10日推出支援大灣區醫管局病人先導計劃
人氣文章香港要聞17/04/2023
消委會:去年超市貨品價格按年升2.1%，2013年來最大增幅
人氣文章財經熱話17/04/2023
中芯獲國策重點扶持北水密密買升勢停不了　現價追入仲有水位？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金