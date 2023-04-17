《小傳日記》小鵬開發新智能化架構，夠唔夠其他車企鬥？

《小傳日記》上海車展即將舉行，小鵬汽車（０９８６８）董事長何小鵬話，汽車行業淘汰

賽啱啱開始，估計未來１０年得番８間大型企業，小品牌會被併入一個大品牌之內，年銷售規模

３００萬架車先係車企嘅「入場券」。佢強調，成本平衡、高效研發、高端體驗會係集團未來生

存之道。

有見及此，小鵬汽車發布ＳＰＥＡ２﹒０「扶搖」全域智能化架構。據公司介紹，呢個架構

開發時間經歷５年，累計研發投入超過１００億元人仔，可兼容多個平台，拓展三廂轎車、兩廂

車同運動轎跑、休旅車、ＳＵＶ、ＭＰＶ、皮卡等多類型車款。喺呢個架構下，小鵬汽車新車研

發周期可縮短兩成，零件通用化率提升到八成，整車綜合研發成本降低五成，而集團研發緊１０

款車型。

雖然呢個架構可能做到何小鵬所講嘅「成本平衡、高效研發、高端體驗」嘅三大生存之道，

但單靠新架構，係咪代表可以幫到公司賺錢呢？要知道小鵬仲蝕緊錢，舊年發布新車款Ｇ９嘅反

應一般，今年第一季交付量按年大減４７％到１﹒８萬架，比其他新能源車企失色。

搭載「扶搖」架構嘅第一款全新戰略車型超智駕轎跑ＳＵＶ小鵬Ｇ６，聽日就會喺上海車展

正式亮相。今日因為呢單消息，股價應聲炒上，曾經升超過一成三。不過，炒完呢浸之後，都要

回歸現實，若果小鵬汽車仲未搵到方法解決汽車銷量低嘅問題，何小鵬口中嘅車企「入場券」唔

知幾時先攞到喇！請請！



＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文

只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議

及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經

濟通》、編者及作者無關。

