  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/04/2023 16:11

恒指全日高收３４３點報２０７８２，聯想升６％，安踏挫４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數全日收報２０７８２，升３４３點或１﹒６８％，主
板成交１３６５﹒７９億元。恒生中國企業指數報７０５６，升１４１點或２﹒０５％。恒生科
技指數報４２５４，升８９點或２﹒１６％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３７１元，升５﹒６元或１﹒５３％，成交５７﹒７億元；美團
收報１３５﹒６元，升６﹒１元或４﹒７１％，成交４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒４元
，升０﹒９元或０﹒９５％，成交３６﹒０２億元。
　　聯想集團（００９９２）升５﹒７７％，收報８﹒８元，該股成交約８５０３萬股，涉資
７﹒４０億元，盤中高見８﹒８６元，最低見８﹒２７元。安踏體育（０２０２０）跌３﹒８％
，收報１０８﹒８元，該股成交約６４１萬股，涉資７﹒０２億元，盤中高見１１３﹒３元，最
低見１０８﹒３元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交
股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/04/2023
【五一炒D乜】消費券發放人流旺　周大福上季銷售對辦　惟大行看法分歧寧吼六福？
人氣文章香港要聞17/04/2023
政府擬下月10日推出支援大灣區醫管局病人先導計劃
人氣文章香港要聞17/04/2023
消委會:去年超市貨品價格按年升2.1%，2013年來最大增幅
人氣文章財經熱話17/04/2023
中芯獲國策重點扶持北水密密買升勢停不了　現價追入仲有水位？
人氣文章財經熱話17/04/2023
《午市前瞻》恒指料維持窄幅上落 周大福候至15元吸納較值博
人氣文章香港要聞17/04/2023
粉嶺稻香冧天花　食客嚇親埋單即走人 擊中餐檯慶幸無人受傷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金