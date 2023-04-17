恒指全日高收３４３點報２０７８２，聯想升６％，安踏挫４％

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數全日收報２０７８２，升３４３點或１﹒６８％，主

板成交１３６５﹒７９億元。恒生中國企業指數報７０５６，升１４１點或２﹒０５％。恒生科

技指數報４２５４，升８９點或２﹒１６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３７１元，升５﹒６元或１﹒５３％，成交５７﹒７億元；美團

收報１３５﹒６元，升６﹒１元或４﹒７１％，成交４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報９５﹒４元

，升０﹒９元或０﹒９５％，成交３６﹒０２億元。

聯想集團（００９９２）升５﹒７７％，收報８﹒８元，該股成交約８５０３萬股，涉資

７﹒４０億元，盤中高見８﹒８６元，最低見８﹒２７元。安踏體育（０２０２０）跌３﹒８％

，收報１０８﹒８元，該股成交約６４１萬股，涉資７﹒０２億元，盤中高見１１３﹒３元，最

低見１０８﹒３元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交

股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。（ｐｃ）

