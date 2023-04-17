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17/04/2023 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價貶７３點子，報６﹒８６７９

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６７９，
較上個交易日跌７３點子，上個交易日報６﹒８６０６。
　　人民銀行行長易綱表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預
規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，讓人民幣供需由市場決定。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８６７９　　＋７３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５４５１　－３６８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２８８　－４７１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７４９　　　＋９﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５１８７　－７４１﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６０５１　－４８７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６１４　－５９３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１５７８　－３１２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒６７５３　－４０３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３７９　　－４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４１０　　　－３﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒９１８３　＋１２２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６３６９　　＋７４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８９﹒８５００　　　－２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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