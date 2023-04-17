【聚焦人幣】人幣中間價貶７３點子，報６﹒８６７９

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６７９，
較上個交易日跌７３點子，上個交易日報６﹒８６０６。
人民銀行行長易綱表示，中國已基本停止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預
規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，讓人民幣供需由市場決定。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８６７９ ＋７３﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒５４５１ －３６８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２８８ －４７１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７４９ ＋９﹒３０
１英鎊╱人民幣 ８﹒５１８７ －７４１﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６０５１ －４８７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６１４ －５９３﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１５７８ －３１２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒６７５３ －４０３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３７９ －４７﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４１０ －３﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒９１８３ ＋１２２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６３６９ ＋７４﹒００
１人民幣╱韓元 １８９﹒８５００ －２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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