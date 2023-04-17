【大國博弈】中國新能源企業在美投資建廠遭反對，有項目淡化關聯

《經濟通通訊社１７日專訊》據《華爾街日報》報道，早前拜登政府推出的巨額綠色補貼吸

引中國新能源生產商在美投資建廠，在美引發一波規模數以十億美元計的新能源能源投資浪潮。

不過建廠計劃現在受地緣政治影響面臨阻力，有項目淡化與華關聯。

受到波及的包括福特汽車在寧德時代（深：３００７５０）協助下投資３５億美元興建的動

力電池廠；大眾汽車中國子公司有份投資的國軒高科（深：００２０７４）在密歇根州大瀑布城

投資２４億美元動力電池部件工廠；以及隆基綠能（滬：６０１０１２）在與芝加哥公司

Ｉｎｖｅｎｅｒｇｙ ＬＬＣ斥６億美元投建的５千兆瓦產能太陽能電池板工廠。

報道指，有民眾在計劃建廠當地集會抗議，認為鼓勵並資助中企在美投資會加強這些企業在

太陽能等行業的主導地位，擔憂這些公司與中國政府可能存在的關聯。亦有持強硬對華立場的人

士認為，中國公司不應得到美國聯邦或地方層面旨在鼓勵在美投資的補貼。



＊中企否認批評，有項目淡化與中國公司關聯＊



國軒高科的高管和當地官員稱，他們已經否認有關該公司將傳播共產主義、引進數千名中國

工人、在工廠隱藏彈道導彈的傳聞。國軒高科表示，公司應該被視為一家跨國公司，而不是中國

公司。

福特汽車發言人則解釋稱，寧德時代是全球最大的電池生產商，在一項關鍵技術方面具有專

長，而這項技術是其他美國公司無法大規模提供。福特正通過收購計劃中的密歇根州電池廠全部

所有權來回避政府激勵措施的問題。福特表示，將付費購買寧德時代的製造服務和技術，任何針

對電池生產的激勵好處都將歸福特享有，寧德時代不會獲得稅收優惠。

隆基綠能參與投資太陽能電池板工廠每年可能享受約３﹒５億美元的聯邦稅收抵免。為了獲

得本地優惠政策，Ｉｎｖｅｎｅｒｇｙ必須保持該公司對這家合資企業的多數股權控制，目前持

股比例為５１％。公告在３月中旬發布時，隆基股份的名字在這份新聞稿被淡化，盡在接近末尾

處出現了一次，國籍則未被提及。（ｄｗ）

