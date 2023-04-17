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17/04/2023 16:26

【數據前瞻】機構料中國３月工業增加值增４％，消費反彈７﹒４％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局將於明日（１８日）公布中國２０２３年一季度
ＧＤＰ及３月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合約２８家機構預估中值顯示，３月工
業生產動能依然較為穩健，規模以上工業增加值預計同比增長４％；一季度固定資產投資同比增
速大致持穩在５﹒７％。同時，線下消費活動進一步恢復疊加低基數效應，料帶動社會消費品零
售總額同比大幅升至７﹒４％，若按此預測將創近兩年高。
　　國泰君安證券宏觀團隊董琦等表示，３月以來經濟復甦動能有所放緩，生產端復工復產走平
，總的來看，一季度經濟呈現結構性溫和復甦，預計同比增速在４﹒４％。從供給端來看，２月
以來復工復產提速，但３月後進程有所放緩；從需求端來看，居民出行半徑擴大帶來服務消費持
續旺盛，但以汽車為代表的可選消費疲弱；製造業、基建投資維持高位。
　　興業證券宏觀首席分析師段超指出，３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及生產分項繼續
偏強，再考慮到高頻動力煤日耗、螺紋鋼開工率等不斷回升，指向３月工業生產或加快改善；固
定資產投資方面，基建投資或進一步落地助力穩經濟，地產投資或仍面臨壓力。
　　此外，《路透》綜合３６家機構預估中值顯示，一季度中國國內生產總值（ＧＤＰ）同比增
速料加快至４％，創四個季度最高水平；環比料增長２﹒２％。去年四季度為同比增２﹒９％、
環比持平。路透上周四最新季度調查結果顯示，中國經濟今年料同比增長５﹒４％，較１月中旬
進行的前次路透季度調查估值４﹒９％上修０﹒５個百分點。（ｄｗ）

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