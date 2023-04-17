【數據前瞻】機構料中國３月工業增加值增４％，消費反彈７﹒４％

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局將於明日（１８日）公布中國２０２３年一季度

ＧＤＰ及３月工業增加值、投資和消費數據。《路透》綜合約２８家機構預估中值顯示，３月工

業生產動能依然較為穩健，規模以上工業增加值預計同比增長４％；一季度固定資產投資同比增

速大致持穩在５﹒７％。同時，線下消費活動進一步恢復疊加低基數效應，料帶動社會消費品零

售總額同比大幅升至７﹒４％，若按此預測將創近兩年高。

國泰君安證券宏觀團隊董琦等表示，３月以來經濟復甦動能有所放緩，生產端復工復產走平

，總的來看，一季度經濟呈現結構性溫和復甦，預計同比增速在４﹒４％。從供給端來看，２月

以來復工復產提速，但３月後進程有所放緩；從需求端來看，居民出行半徑擴大帶來服務消費持

續旺盛，但以汽車為代表的可選消費疲弱；製造業、基建投資維持高位。

興業證券宏觀首席分析師段超指出，３月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）及生產分項繼續

偏強，再考慮到高頻動力煤日耗、螺紋鋼開工率等不斷回升，指向３月工業生產或加快改善；固

定資產投資方面，基建投資或進一步落地助力穩經濟，地產投資或仍面臨壓力。

此外，《路透》綜合３６家機構預估中值顯示，一季度中國國內生產總值（ＧＤＰ）同比增

速料加快至４％，創四個季度最高水平；環比料增長２﹒２％。去年四季度為同比增２﹒９％、

環比持平。路透上周四最新季度調查結果顯示，中國經濟今年料同比增長５﹒４％，較１月中旬

進行的前次路透季度調查估值４﹒９％上修０﹒５個百分點。（ｄｗ）

