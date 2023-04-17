【聚焦人幣】易綱：人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃

《經濟通通訊社１７日專訊》美國過去多次批評中國在匯率管理方面缺乏透明度，正在美國

出席國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）及世界銀行會議的中國人民銀行行長易綱回應，中國已基本停

止對人民幣的常規干預，未來或可逐步減少進場干預規模和頻率，從而逐步退出匯市干預，讓人

民幣供需由市場決定。



＊利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定＊



易綱表示，過去人行為保持人民幣匯率穩定，干預確為常態，但若長久下去，歷史經驗證明

：「總有一天市場會『打敗』人行」。他表示，若有正確的貨幣政策，人行的干預應該愈少愈好

。他又強調，他並未宣布「不干預匯市」，當市場動盪時人行仍保留進場干預的權利，但基本上

可以稱之為有管理的浮動機制。他重申，利率是關鍵，匯率必須主要由市場決定，這是他想傳達

的基本訊息。

易綱還說，中國政府利用匯率和貨幣政策成功的將通脹壓力穩定地保持在２％左右，中國正

在追求一個平衡的資本經常帳，而非保持盈餘。人行將透過引導貨幣政策，使實際利率略低於潛

在經濟增長率。



＊澄清沒有大規模資本外逃，中美匯率處均衡狀態＊



被問及人民幣何時可以自由兌換，易綱以「沒有具體日期」回應，但政策基礎是提高貨幣易

用性。他說，現時中國民眾每年最多可以兌換５萬美元外幣，９９％人都沒有用完這個配額，意

味配額沒有施加限制。

至於今年年初以來人民幣受美元影響波動劇烈，資本外流因此加劇，對此易綱在會上澄清，

中美匯率處於「平衡」狀態，並沒有突然大規模資本流出。

今年３月歐美銀行危機為全球經濟前景帶來陰霾，易綱就人行角色表態，認為在正常時期，

人行可以將貨幣政策及金融體系分開處理，純粹為了解決通脹問題而實施貨幣政策。但當系統性

風險可能波及國家金融穩定時，人行便無法將兩者完全分開。

此外，被問及中國是否會加入日本發起的協調斯里蘭卡債務重組的共同平台時，易綱表示，

如果能夠合作及平等、公平的分擔負擔，此舉確實可解決問題。（ｊｔ）

