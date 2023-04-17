【數據前瞻】機構料中國首季ＧＤＰ增長４％，次季加速至７﹒６％

《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局將於明日（１８日）公布首季國內生產總值

（ＧＤＰ）數據，《路透》綜合逾２０家機構預測的中位數，中國首季經濟料按年增長４％。預

測值範圍非常寬廣，介乎增長２％至４﹒９％之間。若數據超出預期，或會對大宗商品、商品貨

幣和新興市場產生影響。去年全年中國經濟按年增長３％，其中第四季增２﹒９％。

日前發布的中國３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年漲幅再度跌破１％，一度令市場擔心

中國正面臨的是通縮而非通脹，但強勁的信貸投放、意外猛增的出口以及服務業加速修復，又幫

助緩解市場擔憂。《路透》綜合７０家機構預測中位數顯示，得益於疫後經濟生活秩序快速向常

態回歸，以及宏觀政策的助力，中國經濟今年料按年增長５﹒４％，較１月中旬進行的《路透》

季度調查預測值４﹒９％上調０﹒５個百分點。

按季計，逾２０家機構預測中位數顯示，首季經濟料按年增長４％，第二季在低基數效應下

加速至７﹒６％，第三季為５％，第四季為６％。至於明年中國經濟增速將向趨勢水平回歸，料

小幅回落至５％；通脹率保持溫和、今明兩年均在２﹒３％，相關預測均與前次季度調查結果相

符。受訪機構還預計，年內餘下時間ＬＰＲ和存款準備金率料將持穩不變。



＊看好中國經濟復甦情況，料全年ＧＤＰ增４﹒９％＊



渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽將中國首季經濟增長預測從按年３﹒５％上調到

４﹒９％，稱因在經濟重啟內需復甦和低基數的雙重作用下，增速有望明顯反彈；第二季經濟會

繼續復甦，同時基數會更低，增速因此會達到７％或更高。丁爽表示，在不發生全球性經濟金融

危機的情況下，中國經濟今年會受益於疫情後生產生活回歸常態的內生動力，去年相對寬鬆宏觀

政策的滯後效應以及低基數的拔高效應，實現５﹒８％甚至更高的增長率不足為奇。

他又認為，在全年增長目標有望大幅超額完成的情況下，宏觀政策可能會在年中邊際調整，

向中性轉變，降息的窗口已經關閉；宏觀政策的重點應該是在微觀層面通過改善市場準入、促進

公平競爭和保護產權來提振企業家信心，推動民間創業投資，增加就業機會。

華創證券首席宏觀分析師張瑜預計，首季中國經濟按年增速或在４﹒１％左右，因中國經濟

衰退風險正大幅降低，經濟「平穩轉段」，短期政策「大招」概率降低。

中金公司宏觀團隊也預計，中國首季經濟按年增速或為４％左右，主要因為去年宏觀政策的

滯後作用及疫情影響大幅消退後的內生動能反彈。（ｓｌ）

