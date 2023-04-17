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即市新聞

17/04/2023 14:33

【人行操作】ＭＬＦ淨投放減，分析指反映寬鬆政策無迫切需要加碼

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地近期有部分中小銀行下調存款利率，引發市場關注４月中
期借貸便利（ＭＬＦ）利率會否調整。最終人民銀行今日宣布展開１７００億元（人民幣．下同
）一年期ＭＬＦ操作，中標利率為２﹒７５％，ＭＬＦ利率連續８個月「按兵不動」，對沖
１５００億元ＭＬＦ到期，ＭＬＦ連續５個月超額平價續作；不過，此次ＭＬＦ操作的淨投放量
僅２００億元，為５個月以來最低。
　
＊人行釋放保持流動性合理充裕信號＊
　
　　《上海證券報》引述分析人士指，人行通過ＭＬＦ、逆回購續作實現長短期資金淨投放，反
映人行政策偏積極，釋放保持流動性合理充裕信號，繼續為經濟復甦提供有力支持。
　　中信證券首席經濟學家明明表示，考慮到３月降準，本月ＭＬＦ淨投放有所減少，但是保持
淨投放，說明人行仍然會保持流動性合理充裕，穩健貨幣政策繼續為經濟提供有力支撐。
　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，本月ＭＬＦ淨投放有所減少，主要是一方面此
前公布的數據顯示中國經濟穩步復甦，市場整體利率處於合理水平，並且貨幣與信貸總量保持適
度寬鬆水平，人行短期進一步加碼政策並不迫切。另一方面，中國經濟恢復疊加政策靠前發力，
接下來人行需要關注政策對內需復甦的傳導，合理調節信貸投放節奏，防範潛在的資金脫實向虛
風險，提升政策支持精準與質效。
　　周茂華預計，下一步貨幣政策將繼續圍繞穩就業、穩增長、穩物價，促改革和防風險等目標
，繼續支持內需穩步恢復，但寬鬆力度較首季略有收斂，並把握好信貸投放力度。同時提升貨幣
政策精準質效，突出經濟薄弱環節、重點新興領域支持，激發微觀主體活力。
　
＊料５月ＭＬＦ將等量續作或小幅加量續作＊
　
　　東方金誠首席宏觀分析師王青預計，綜合考慮上半年經濟修復狀況及信貸投放趨勢，預計５
月ＭＬＦ有望等量續作或小幅加量續作。鑑於３月降準落地，第二季繼續降準的可能性很小，加
量續作ＭＬＦ將成為人行向銀行體系補充中長期流動性的主要工具。

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