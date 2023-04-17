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17/04/2023 15:16

【內房困局】萬達地產法定代表人變更為萬達商管集團副總裁黃國斌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，萬達地產集團有限公司４月１４日發生工
商變更，法定代表人由張霖變更為黃國斌。目前張霖為該公司董事長。
　　萬達地產集團有限公司成立於２０１８年２月，註冊資本約４０﹒５億人民幣，由深圳迪迅
實業有限公司、富泰（香港）投資有限公司分別持股約９８﹒７％及１﹒３％。深圳迪迅實業有
限公司由萬達百貨集團有限公司持股１００％。萬達地產集團４月初新增兩則被執行，合計執行
標的約１０﹒８６億元人民幣，執行法院均為上海市第二中級人民法院。
　　　黃國斌１９９０年畢業於中山大學，獲得文學學士學位。１９９０年至２０００年期間曾
擔任雲南省商業總公司業務部經理，２００３年３－４月曾擔上海福喜公司營銷部經理。
２００３年４月加入大連萬達商業管理集團股份有限公司，曾擔任該公司大項目管理中心總經理
、文旅項目管理中心常務副總經理、總裁助理兼桂林萬達城籌建組組長、總裁助理兼南方項目中
心副總經理等職務，目前為大連萬達商業管理集團股份有限公司副總裁兼北區項目管理中心總經
理。（ｓｌ）
　　

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