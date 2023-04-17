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17/04/2023 16:43

【ＡＩ熱潮】昆侖萬維今發布類ＣｈａｔＧＰＴ「天工」並邀請測試

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地綜合互聯網公司昆侖萬維（深：３００４１８）１７日正
式發布千億級大語言模型「天工」，稱這是與內地領先ＡＩ團隊奇點智源聯合研發的內地首個對
標ＣｈａｔＧＰＴ的雙千億級大語言模型。昆侖萬維同時宣布即日起啟動邀請測試。
　　昆侖萬維表示，「天工」通過自然語言與用戶進行問答式交流互動，ＡＩ生成能力可滿足文
案創作、知識問答、代碼編程、邏輯推演、數理推算等多元化需求。目前最高能支持１萬字以上
文本對話，實現２０輪次以上用戶交流互動，在多類問答場景中都能實現較高的輸出水平。根據
產品完成度與體驗成熟度，已是實際意義上的「應用級」產品。公司更針對應用範圍最廣的文案
寫作與知識問答場景，持續進行模型迭代與性能提升，將天工致力打造成真正「有用」的ＡＩ智
能助手。
　　昆侖萬維此前多次談及ＡＩＣＧ及ＣｈａｔＧＰＴ話題，並聲稱旗下Ｏｐｅｒａ瀏覽器目前
接入ＣｈａｔＧＰＴ，且公司與奇點智源合作開發「中國版類ＣｈａｔＧＰＴ」，預計年內發布
。隨著昆侖萬維股價從農曆年後的１４﹒８５元人民幣一路飆升，至今日收盤４７﹒４１元，漲
幅超過２倍，深交所接連向昆侖萬維發出關注函、監管函表示關注，要求昆侖萬維披露真實、完
整、準確信息，充分提示相關風險，不得利用市場熱點題材進行「蹭熱點」、市場操縱等違法違
規行為。
　　有內地傳媒則質疑奇點智源的背景與能力。根據昆侖萬維介紹，奇點智源是一家ＡＩ初創公
司。根據天眼查Ａｐｐ，奇點智源２０２１年成立，是一家以從事科技推廣和應用服務業為主的
企業，與ＡＩ大模型相差不小；註冊資本１０００萬元人民幣，公司主要人員僅３人，參保人數
為０。天眼查顯示，奇點智源為新余燦金投資公司的成員企業，而新余燦金背後的實際受益人是
昆侖萬維創始人周亞輝，持股９６﹒７７％；另一位股東劉佳持股３％，同時持有奇點智源
９０％的股權並擔任法人。（ｓｌ）

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