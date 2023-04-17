【香港要聞】律敦治老人科男病房再多一人確診新冠，累計９人染疫

《經濟通通訊社１７日專訊》律敦治醫院老人科男病房再多１人確診新冠病毒，累計９人受

感染。該病房暫停接收新症及探訪安排。

最新染疫者為一名８０歲男病人，他現正接受隔離治療，情況穩定。

醫院已向醫管局及衞生防護中心呈報個案，並根據指引加強感染控制措施，繼續緊密監察該

病房病人的情況。（ｃｌ）

