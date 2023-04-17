【香港要聞】律敦治老人科男病房再多一人確診新冠，累計９人染疫

《經濟通通訊社１７日專訊》律敦治醫院老人科男病房再多１人確診新冠病毒，累計９人受
感染。該病房暫停接收新症及探訪安排。
最新染疫者為一名８０歲男病人，他現正接受隔離治療，情況穩定。
醫院已向醫管局及衞生防護中心呈報個案，並根據指引加強感染控制措施，繼續緊密監察該
病房病人的情況。（ｃｌ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|中國故事17/04/2023
易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃
|開市Good Morning17/04/2023
連敬涵：商湯中長線3元以下可部署 阿里巴巴或回落至85元
|國際動態17/04/2023
據報中國拒絕重新安排布林肯訪華
|財經熱話17/04/2023
【虛幣世界】以太幣創近一年高，年初至今升七成七
|中國故事14/04/2023
《神州經脈》內地獨董制改革 A股全周升0.3% 人幣創三周高
|財經熱話14/04/2023
【下周策略】郭思治：恒指企穩五大平均線上 下個目標先睇20750
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰