【香港政情】行會明日例會取消，李家超全力支持夏寶龍在港考察

《經濟通通訊社１７日專訊》行政會議秘書處表示，十三屆全國政協副主席、國務院港澳事

務辦公室主任夏寶龍正馬不停蹄考察香港情況。行政長官李家超全力支持並作最佳安排及參與，

確保一切順暢。行政會議的每周例會明日（１８日）暫不舉行，延至下周二（２５日）舉行。

（ｃｌ）





