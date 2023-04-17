【香港政情】夏寶龍到訪科學園，創科局長孫東及中大教大校長同行

《經濟通通訊社１７日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍今日繼續在香港的考察行程。他大約

下午３時半到達科學園，了解本港未來創科發展，並由創新科技及工業局局長孫東、副局長張曼

莉等人陪同。

同場嘉賓還有香港科學園主席查毅超、中大校長段崇智和教大校長張仁良等人。

夏寶龍隨後亦會參觀科大，晚上將夜遊維港。（ｃｌ）

