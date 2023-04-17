【香港政情】林世雄訪問北京及珠海三天，將拜訪發改委及民航局等

《經濟通通訊社１７日專訊》運輸及物流局局長林世雄明早（１８日）會到珠海出席粵港澳

三方的工作會議，並會禮節性拜會內地有關領導。他將於同日下午返港。

林世雄後天（１９日）將啟程前赴北京訪問兩日。其間，他將拜訪國家發展和改革委員會、

國務院港澳事務辦公室、國家民用航空局和國家鐵路局。

林世雄４月２０日晚上返港。他離港期間，運輸及物流局副局長廖振新將署任局長。

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