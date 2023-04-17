【外圍經濟】德國指印尼將加入七大工業國組織氣候俱樂部

《經濟通通訊社１７日專訊》德國總理朔爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）表示，印尼將加
入七大工業國組織新成立的氣候俱樂部。
分析指，印尼是東南亞最大的經濟體，加入氣候俱樂部將增加該組織的影響力。朔爾茨去年
推動成立該組織，以協調全球氣候問題，避免貿易爭端。
朔爾茨表示，印尼將在未來幾年從富裕國家和私人投資者獲得數十億歐元，以加速擺脫化石
燃料，改用再生能源。（ｒｃ）
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名
|香港要聞17/04/2023
粉嶺稻香冧天花 食客嚇親埋單即走人 擊中餐檯慶幸無人受傷
|香港要聞17/04/2023
據報有離港內地人無申請仍獲發半額消費券
|大行報告17/04/2023
【大行炒D乜】濠賭股入定等五一？邊隻最值博？一表睇晒高盛匯證點評價
|財經熱話17/04/2023
【金股部署】美國5月加息機會高 金價向上空間有限？
|國際動態17/04/2023
日本首相演說時遭爆炸物襲擊，選舉形勢更複雜
|中國故事17/04/2023
易綱:人幣常規干預基本停止，澄清無大規模資本外逃
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰