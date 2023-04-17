【外圍經濟】德國指印尼將加入七大工業國組織氣候俱樂部

《經濟通通訊社１７日專訊》德國總理朔爾茨（Ｏｌａｆ Ｓｃｈｏｌｚ）表示，印尼將加

入七大工業國組織新成立的氣候俱樂部。

分析指，印尼是東南亞最大的經濟體，加入氣候俱樂部將增加該組織的影響力。朔爾茨去年

推動成立該組織，以協調全球氣候問題，避免貿易爭端。

朔爾茨表示，印尼將在未來幾年從富裕國家和私人投資者獲得數十億歐元，以加速擺脫化石

燃料，改用再生能源。（ｒｃ）

