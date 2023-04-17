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17/04/2023 11:17

【外圍經濟】德國指印尼將加入七大工業國組織氣候俱樂部

　　《經濟通通訊社１７日專訊》德國總理朔爾茨（Ｏｌａｆ　Ｓｃｈｏｌｚ）表示，印尼將加
入七大工業國組織新成立的氣候俱樂部。
　　分析指，印尼是東南亞最大的經濟體，加入氣候俱樂部將增加該組織的影響力。朔爾茨去年
推動成立該組織，以協調全球氣候問題，避免貿易爭端。
　　朔爾茨表示，印尼將在未來幾年從富裕國家和私人投資者獲得數十億歐元，以加速擺脫化石
燃料，改用再生能源。（ｒｃ）

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