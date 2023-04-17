【外圍經濟】巴克萊將裁投銀部門逾１００名員工

《經濟通通訊社１７日專訊》據英國《天空新聞》報道，巴克萊本周將在投銀部門裁員

１００多人，是該銀行不到６個月以來進行的第二輪裁員。

知情人士指出，被裁職位不局限於某一國家或該部門的某種業務職位。巴克萊發言人對報道

不予置評。

去年１１月，巴克萊開始在投銀部門裁員約２００人，約佔投銀業務全球員工總數的３％。

（ｒｃ）

