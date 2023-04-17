【外圍經濟】德國關閉三座核電站後或重用煤炭發電造成大量碳排放

《經濟通通訊社１７日專訊》周六（１５日），德國正式關閉３座核電站，核電時代正式結

束。

此３座核電站的發電量於去年約佔德國總發電量的６％。關閉核電站意味德國需要在既沒有

核電，又沒有俄羅斯天然氣的情況下維持電力供應。

不過，有環保人士認為，關閉核電站可能得不償失。在德國有足夠的再生能源設施前，可能

需要使用煤炭發電，造成大量碳排放。（ｒｃ）

