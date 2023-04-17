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17/04/2023 15:05

【外圍經濟】德國關閉三座核電站後或重用煤炭發電造成大量碳排放

　　《經濟通通訊社１７日專訊》周六（１５日），德國正式關閉３座核電站，核電時代正式結
束。
　　此３座核電站的發電量於去年約佔德國總發電量的６％。關閉核電站意味德國需要在既沒有
核電，又沒有俄羅斯天然氣的情況下維持電力供應。
　　不過，有環保人士認為，關閉核電站可能得不償失。在德國有足夠的再生能源設施前，可能
需要使用煤炭發電，造成大量碳排放。（ｒｃ）

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