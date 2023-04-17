【企業盈警】鞍鋼股份（００３４７）料首季轉盈為虧１﹒５億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》鞍鋼股份（００３４７）（深：０００８９８）公布，預期截

至３月３１日止首季虧損約１﹒４９億元（人民幣．下同），去年同期純利約１４﹒８２億元。

該集團指，扣除非經常性損益之虧損約１﹒５億元，去年同期純利約１５﹒１９億元，轉盈

為虧因鋼材價格大幅下跌影響，而內地鋼鐵行業下游需求恢復不及預期，但成本仍保持高位，盈

利空間受到擠壓。（ｗｈ）

