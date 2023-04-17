【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒５６億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社１７日專訊》上周五（１４日）恒指高開７８點，報２０４２２點。最高升
１３８點報２０４８２點，最低跌４７點報２０２９７點。恒指收報２０４３８點，升９４點或
０﹒４６％。
北水全日淨流入３３﹒５６億元，增加２００﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是中國移
動（００９４１）、中芯國際（００９８１）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是
盈富基金（０２８００）、建設銀行（００９３９）、商湯（０００２０）。
主板成交１０８３﹒６４億元減少１﹒５％。其中港股通成交３９９﹒１億元，佔總成交
３６﹒８％。
中國移動升１﹒５９％報６６﹒９５元，北水淨買入５﹒８億元；中芯國際升７﹒１７％報
２３﹒９元，北水淨買入４﹒９億元；藥明生物升１﹒７６％報５４﹒８元，北水淨買入１﹒６
億元。
盈富基金升０﹒６８％報２０﹒７元，北水淨賣出３﹒１億元；建設銀行升０﹒３８％報
５﹒２６元，北水淨賣出２﹒４億元；商湯升０﹒３４％報２﹒９３元，北水淨賣出０﹒７億元
。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國移動 （００９４１） ５﹒７８
中芯國際 （００９８１） ４﹒８５
藥明生物 （０２２６９） １﹒６２
金斯瑞生物科技 （０１５４８） １﹒４２
中國海洋石油 （００８８３） １﹒２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －３﹒０５
建設銀行 （００９３９） －２﹒４０
商湯 （０００２０） －０﹒７０
騰訊控股 （００７００） －０﹒６６
中國神華 （０１０８８） －０﹒４７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名